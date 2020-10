’Nederlandse sekteleider (58) verdacht van gijzeling en misbruik kinderen’

Dat heeft een woordvoerder van de officier van justitie bij de rechtbank van Kleve verklaard aan het Duitse persbureau DPA. De Nederlander wordt verder verdacht van twee verkrachtingen in Goch vorig jaar en het gijzelen van een 25-jarige vrouw. Deze Nederlandse zou nog maar korte tijd in Goch, net over de grens bij Nijmegen, verblijven, melden betrokkenen.

De verdachte werd woensdag gearresteerd tijdens een grote operatie. De politie was op de plek van een voormalig klooster een vermoedelijke sekte tegengekomen. De Nederlandse vrouw zou daar tegen haar wil zijn vastgehouden. Ze werd meegenomen en in veiligheid gebracht. De agenten troffen in totaal 54 mensen aan op het complex, onder wie tien kinderen.