Ravage in Duitse plaats: dronken vrachtwagenchauffeur ramt dertig auto’s

Chaos in de Duitse plaats Fürth na een ongeluk met een vrachtwagen. De chauffeur bleek te hebben gedronken. Ⓒ Löb Daniel/dpa

FÜRTH - Een dronken vrachtwagenchauffeur heeft dinsdagavond een ravage aangericht in de Duitse deelstaat Beieren. De man ramde ruim dertig auto’s en veroorzaakte een huisbrand in de stad Fürth. Ook vlogen meerdere voertuigen in brand.