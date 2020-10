Yunus K. niet vervolgd voor bedreigen John van den Heuvel

Het Openbaar Ministerie werd niet-ontvankelijk verklaard in de zaak van Van den Heuvel, wat betekent dat Yunus K. niet wordt vervolgd voor de bedreigingen aan het adres van de televisiemaker en misdaadjournalist. Dat heeft alles te maken met de overlevering van de verdachte vanuit Duitsland, waar K. zich bevond toen hij werd gearresteerd. Regels met betrekking tot die overlevering zijn niet juist nageleefd: een vormfout.

De ontsnapping uit Turkije van de ex van de verdachte en hun zoontje werd kortgeleden uitgezonden in RTL 4-programma Ontvoerd. De advocaat van de verdachte, Yehudi Moszkowicz, verzocht de rechtbank om afgifte van het ruwe materiaal van de uitzending. „De eerste reactie en verklaring van -de ex van de verdachte - is vastgelegd op beeld. Daar hebben we slechts een fractie van gezien. De verdediging heeft belang bij die stukken”, stelde de advocaat. Dat verzoek werd door de rechtbank afgewezen.

Het kind van K. stond onder toezicht van de William Schrikker Stichting toen de verdachte samen met zijn vriendin en zoontje naar Turkije vertrok. Daarmee werd het kind onttrokken aan het wettig gesteld gezag. Voor deze verdenking, evenals de tenlastelegging dat de verdachte een jeugdzorgmedewerker en haar kinderen met de dood zou hebben bedreigd, kan de verdachte wel worden veroordeeld.

’Nieuwe start’

Yunus K. stelt dat de moeder van zijn kind zelf graag naar Turkije wilde voor een nieuwe start. „Je doet net of ik hem in mijn eentje heb meegenomen. Waarom zit zij hier niet?” Of de moeder vrijwillig in Turkije was is volgens de rechtbank niet relevant, omdat het kind hoe dan ook onttrokken is aan het gezag van de Stichting.

Yunus K. wordt er tevens van verdacht een jeugdzorgwerker te hebben bedreigd. Hij zou in telefoongesprekken hebben gezegd dat er ’een prijs op haar hoofd zit’, en ’wacht maar je dag komt nog wel’. De verdachte raakt daarop enigszins geirriteerd. „Dat ziet u meteen als bedreiging. Misschien bedoel ik wel op een dag word je miljonair.” Hij ontkent vervolgens de uitspraken uberhaüpt te hebben gedaan.