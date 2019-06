Noorwegen spreekt van aanvallen op tankers

Ⓒ EPA

OSLO - De Noorse tanker Front Altair is donderdagochtend vroeg ’aangevallen’ in de Golf van Oman tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Iran. Daarbij zijn drie explosies geweest. Het schip staat in brand. Dat meldt de Noorse maritieme autoriteit, eraan toevoegend dat er geen gewonden zijn gevallen.