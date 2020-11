Ouders van kwajongens Utrecht krijgen mogelijk rekening van 1,5 miljoen

De brand bij het gloednieuwe theatergebouw aan de San Marinostraat in Utrecht. Ⓒ Hollandse Hoogte / AS Media

UTRECHT - De schade aan het cultureel verzamelgebouw in Utrecht dat afgelopen weekeinde in vlammen is opgegaan, bedraagt zeker 1,5 miljoen euro. Experts zijn nog bezig de balans op te maken. Ook loopt het onderzoek van de politie nog. Dat heeft directeur Arna Notten van verhuurder DePlaatsmaker dinsdag bekendgemaakt.