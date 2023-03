Premium Het beste van De Telegraaf

Ze zijn voor velen onzichtbaar maar ze hebben best wat invloed Woensdag stemmen we voor de waterschappen: waarom eigenlijk?

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

Waterpeil in een weiland van het Groene Hart. Ⓒ ANP/HH

Woensdag wordt er niet alleen gestemd voor de Provinciale Staten (en daarmee indirect op de Eerste Kamer), maar ook voor het regionale waterschap. Vandaar die twee stempassen in de post. Maar waarom doen we dat eigenlijk, stemmen voor de waterschappen, als veel Nederlanders niet eens weten in welk waterschap ze zelf wonen?