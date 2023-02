Premium Het beste van De Telegraaf

5 vragen Nieuwe kernreactor Petten kan levens redden, maar hoe zit het met de veiligheid?

Door Renate Curfs Kopieer naar clipboard

Op dit moment heeft Petten een reactor die isotopen maakt, maar die is oud en versleten. Ⓒ Foto ANP/HH

Goed nieuws voor mensen met kanker of hart- en vaatziekten: er komt definitief een nieuwe kernreactor in Petten. Deze moet de oude vervangen die inmiddels zo’n zestig jaar meegaat en bijna versleten is. De nieuwe reactor kan volgens deskundigen meer medische isotopen maken dan de oude en zo ook mogelijk meer mensenlevens redden.