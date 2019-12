Sultan van Oman laat mooi ’kerstcadeau’ achter na vertrek uit afgehuurd Belgisch hotel

Sultan Qaboos bin Al-Said (79) vertrok halsoverkop uit België, waar hij voor darmkanker werd behandeld en is teruggevlogen naar Oman. Ⓒ 123rf/ANP

LEUVEN - Ondanks het drukke kerstseizoen is er geen ziel te bekennen in sterrenhotel The Fourth in het Belgische Leuven. Het hotel werd voor twee maanden gereserveerd door sultan Qaboos van Oman en zijn gevolg, maar die vertrokken allemaal veel vroeger dan verwacht.