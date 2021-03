Busje rijdt huis in Kerkdriel binnen, een gewonde

Dat meldt Omroep Gelderland. Het ongeval gebeurde rond 18.30 uur op de Pietersdijk. De wagen lijkt op de dijk rechtdoor te zijn gereden waarna het voertuig tegen de gevel van de woning tot stilstand kwam. Een van de inzittenden is in de buurt van de auto gevonden.

De woning is flink beschadigd. De gevel is op diverse plekken gebroken en er zit een groot gat in de muur. Specialisten onderzoeken de staat van het huis en het is onduidelijk of de bewoners erin kunnen blijven.