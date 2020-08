OMT: quarantaine naar 10 dagen in plaats van 14 dagen

Jaap van Dissel (RIVM). Ⓒ ANP / HH

DEN HAAG - Mensen die mogelijk in contact zijn geweest met iemand die is besmet met corona, moeten voortaan 10 dagen in quarantaine in plaats van 14 dagen. Dat staat in het advies van het Outbreak Management Team (OMT) dat is besproken in het veiligheidsberaad.