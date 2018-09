Trump over Kim: ’Hij is een ziek jong hondje’

Als de belastingen zoals gepland omlaag gaan, dan betekent dat ,,raketbrandstof voor de economie'', betoogde Trump woensdag in St. Charles, Missouri. 'Rocket fuel' bracht hem op het idee ook het 'raketmannetje' uit Noord-Korea even te noemen ,,Hij is een ziek jong hondje'', zei Trump over Kim Jong-un, om vervolgens terug te keren naar het hoofdthema van zijn toespraak.

