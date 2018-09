Kamperende truckers aangepakt

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur), zo melden bronnen, gaat op aandringen van de Tweede Kamer aan de slag met de problematiek. Een Kamermeerderheid steunt het voorstel van VVD-Kamerlid Remco Dijkstra om te zoeken naar grond van de overheid waar commerciële partijen beveiligde parkeerplaatsen kunnen bouwen.

In met name het zuiden en oosten van het land is er vaak geen plek meer op parkeerplaatsen. Daarom parkeren chauffeurs hun trucks op de vluchtstrook, wat erg onveilig is.