Pool na 17 jaar rondrijden met vals rijbewijs betrapt op A76

De 47-jarige Pool werd afgelopen week gecontroleerd door de politie en toonde zijn papieren. Agenten kwamen er echter al snel achter dat het document vals was. De man verklaarde dat hij nooit in bezit was geweest van een geldig rijbewijs en dat hij in al die jaren in Nederland nog nooit eerder was gecontroleerd.

De Pool moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden voor het valse rijbewijs en rijden zonder rijbewijs.

A2

Bij een andere controle op de A2 afgelopen vrijdag bleek er ook het nodige mis met papieren. Een bestuurder van een auto werd aangehouden omdat hij zich niet kon identificeren en omdat hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. Ook twee van zijn bijrijders werden aangehouden. Een van hen toonde een vals identiteitsbewijs en de ander had een boksbeugel bij zich.

De man met het vervalste identiteitsbewijs bleek bovendien nog een straf te hebben openstaan, die hij meteen na de afhandeling van de processen-verbaal mocht gaan uitzitten, aldus de politie.