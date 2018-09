Horecakoning Urk in cokedossier

Uit door justitie ontcijferde, versleutelde communicatie in 2015 tussen een crimineel uit Amsterdam, Naoufal ’Noffel’ F., en een crimineel uit Amstelveen, Muhammed S., blijkt dat de twee criminelen vissers uit Urk in het vizier hebben, die hun diensten als smokkelaars aanbieden.

Percentages

De vissers hanteren vaste percentages voor het smokkelen van drugs of sigaretten. Een van de mannen die wordt genoemd is Johannes N. Hij zit nu vast voor de smokkel van 261 kilo coke met de kotter Z-181. In stukken van het OM uit het onderzoek Blies naar de smokkel, komt nog een andere naam naar voren: Leendert R.

’Kennelijk behoorden zij tot de vissers over wie S. en anderen konden beschikken voor transporten over zee. R. en K. zijn ook daadwerkelijk gezien: op 10 juni 2017 ’s avonds op de parkeerplaats Waddenhal in Harlingen, toen S. daar met N. vermoedelijk stond te wachten op de terugkeer van de Z-181. N. had ook meermalen telefonisch contact met hen’, zo staat in de stukken. K. is een andere Urker.

Een schoon verleden heeft R. niet. In 2005 werd de horeca- en vastgoedbaas opgepakt in een megadrugszaak. In een loods in Tollebeek ontdekte de politie 5000 kilo hasj na een tip van de Franse politie. Leendert R., nog een Urker en een man uit Harlingen werden opgepakt.

Spanje

Volgens justitie maakten de mannen deel uit van een criminele organisatie die zeker 50.000 kilo hasj en coke smokkelden vanuit Spanje naar Nederland. Ook de zogenoemde ’Mocro-maffia’, waartoe ook ’Noffel’ wordt gerekend, zou hierin volgens justitie in Frankrijk een rol hebben gespeeld. R. werd wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken.

In Urk zegt een vastgoed-ondernemer, die er al jaren komt maar buiten het dorp woont: „Iedereen weet wie de witwassers van de drugscriminelen zijn. Maar ze worden niet aangepakt. Niemand durft het op te nemen tegen de mensen die hier voor werk zorgen en geliefd zijn. Imago en de bijbel zijn belangrijker dan de waarheid. De burgemeester weet precies wie de grote criminelen zijn.”

Uit ’Blies’ blijkt hoe topcriminelen de vissers in de greep hadden. In november 2015 schrijft Muhammed S. aan medeverdachte B.: ’Truste die N. weet niet ik heb granaten liggen ik gooi op die kanker huis van hem als mijn hoofd moe wordt!’ En S. schrijft aan Naoufal F. dat hij over eigen observanten beschikt, die de vissers kunnen volgen. Enkele verdachten zijn volgens justitie zwaar bedreigd.

Leendert R. is overigens geen verdachte. De Telegraaf zocht gistermiddag contact met hem. Hij verbrak de verbinding na enkele seconden en reageerde ook daarna niet meer.