Rechtse gay-kruistocht

Lennard van Mil (tweede van links) is inmiddels wel gewend aan bedreigingen. „Maar we krijgen ook heel veel steunbetuigingen.” Ⓒ Rias Immink

Gesjor, geschreeuw. Op de Gay Pride in Rotterdam ging het er dit jaar ruig aan toe. De Dutch Gayservatives, een groep conservatieve homoseksuelen rond Lennard van Mil liep mee in de stoet. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Linkse activisten probeerden Van Mil en zijn geestverwanten uit de demonstratie te verwijderen.