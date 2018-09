'Borstendokter' Rock G. hoort uitspraak

In hoger beroep is een celstraf van drie jaar tegen hem geëist waarvan een jaar voorwaardelijk en een verbod om de komende twee jaar medische handelingen te verrichten in binnen- en buitenland.

Eerder sprak de rechtbank in Den Haag de 58-jarige arts vrij. De rechtbank oordeelde drie jaar geleden dat de in Suriname geboren G. weliswaar fouten had gemaakt, maar dat deze niet ernstig genoeg waren om hem te straffen. Het Openbaar Ministerie had ook toen drie jaar cel geëist en ging tegen de vrijspraak in beroep.

In totaal hebben 121 ex-patiënten zich sinds 2008 met klachten gemeld. Tien zaken zijn tijdens het proces behandeld. Sommige patiënten ondervinden nu nog altijd hinder. Ze hebben meerdere hersteloperaties achter de rug, nog altijd dagelijks pijn en de klachten zijn waarschijnlijk blijvend.

Met name de manier waarop G. borstvergrotingen uitvoerde, riep veel vragen op. Hij hanteerde een zogeheten 'mamma-navigator': een experimenteel apparaat, zonder de vereiste Europese certificaten, dat vergeleken kan worden met een flinke kitspuit. Deskundigen oordelen hard over het werk van G., zijn gebrek aan kennis en de gebruikte technieken.

G. houdt vol dat het allemaal niet zijn schuld is en dat hij altijd het beste voor had met zijn cliënten.