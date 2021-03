Man zwaargewond na ernstig ongeval Hoog Soeren

Ⓒ News United

Hoog Soeren - Bij een eenzijdig ongeval op de Alverschotenseweg in Hoog Soeren is woensdagochtend de bestuurder van een personenauto zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is met zijn auto over de kop geslagen na een frontale botsing tegen een boom. De klap was zo hard dat het motorblok uit het voertuig is geslagen.