Kabinet compenseert deel energienota: ruim 400 euro per huishouden

Het kabinet trekt er 3,2 miljard euro voor uit. Daarvan moet 2,7 miljard terecht komen bij huishoudens en 0,5 miljard bij bedrijven. Dat zegt staatssecretaris Dilan Yesilgöz (Energie) na het kabinetsberaad over de stijgende prijzen voor gas en elektriciteit. Het kabinet grijpt in omdat de energierekening door die oplopende prijzen hard dreigde op te lopen. Voor een gemiddeld huishouden gaat dat volgens berekeningen om zo’n 900 tot 1000 euro per jaar.

Een deel daarvan wordt nu opgevangen. Zo gaat de belastingvermindering op de energierekening, een vast bedrag dat iedereen krijgt, met 230 euro per jaar omhoog. Daarnaast verlaagt het kabinet de energiebelasting op elektriciteit. Bij elkaar opgeteld scheelt het een gemiddeld huishouden ruim 400 euro per jaar aan taks op de energienota, vertelt Yesilgöz.

Energietarieven

Ze spreekt van ’een forse tegemoetkoming’: „Ik denk dat we hiermee echt een beperking hebben op die stijgende prijzen.” Het precieze bedrag hangt volgens haar af van ’wat voor contract je hebt, in wat voor huis je woont, wat voor huishouden je hebt’.

Het kabinet boog zich de afgelopen twee weken in een crisisteam over een oplossing voor de hard stijgende energierekening. Daarin gingen veel opties over tafel, zoals het bevriezen van de tarieven, een algemene verlaging van de inkomstenbelasting, een lagere btw op de energierekening.

Inkomens

De vraag was vooral hoe het kon lukken om de compensatie te krijgen bij de lagere inkomens, de mensen die het hardst worden getroffen door de oplopende nota. Het bleek in de praktijk moeilijk om het zo gericht te maken. „Het zal ook voor een deel terechtkomen bij de mensen die het niet nodig hebben”, geeft Yesilgöz toe. „Maar ik kan niet helemaal exact achter elke voordeur kijken wat voor contract mensen hebben. We willen ook snel kunnen schakelen. Daarom is hier voor gekozen.”

Het gaat om een eenmalige compensatie voor de stijgende energieprijzen, die vanaf 1 januari te merken moet zijn op de energienota. De ingreep is voor de duur van een jaar.

Isolatie huizen

Naast de miljarden die het kabinet uittrekt voor de energienota, komt er ook extra geld voor het isoleren van huizen. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) krijgt daar 150 miljoen euro voor. Dat geld gaat naar de gemeentes, die daar ter plekke mensen kunnen stimuleren om isolatiemaatregelen te nemen in hun huis. Hoe dat precies in zijn werk gaat, is volgens Ollongren aan de gemeentes om te bepalen.

