Hoe herken je oververhitting bij je huisdier en wat doe je eraan?

Ook voor onze trouwe viervoeters is het puffen geblazen. Ⓒ 123rf

AMSTERDAM - Met deze hitte moeten we goed op onze gezondheid letten, maar ook op die van onze huisdieren. Hoe zie je of hond Max of poes Saar oververhit raken? De Dierenbescherming en het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) geven tips.