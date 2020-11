LIVE | Duitsland: blijf ook bij verkoudheid thuis

Inwoners van Duitsland zouden ook bij een verkoudheid of griepje thuis moeten blijven in de strijd tegen het coronavirus. De Duitse autoriteiten roepen de bewoners daartoe op.

Volgens regeringsleider Angela Merkel kan het helpen om extra coronabesmettingen te voorkomen. Ook moeten contacten met anderen zo veel mogelijk worden vermeden.

Het blijft echter bij oproepen, omdat bondskanselier Merkel en de zestien deelstaten niet op één lijn zitten over striktere coronamaatregelen. Tijdens hun overleg maandag was er geen meerderheid voor strengere contactverboden, erkende Merkel. Zij had liever harder ingegrepen.

Zo ziet de Duitse regering ook af van extra coronamaatregelen op scholen, zoals kleinere klassen en een mondkapjesplicht voor meer leerlingen. Ook hier zouden leiders van deelstaten bezwaar hebben gemaakt, melden media.

In Duitsland is al weken een ’lockdown light’ van kracht. Horecazaken moesten sluiten, maar scholen mochten open blijven. Volgens Merkel blijft het aantal besmettingen te hoog.

Zweedse premier: annuleer afspraken

Zweden beperkt openbare bijeenkomsten tot acht personen in de strijd tegen verdere verspreiding van het coronavirus. De naleving van de Zweedse coronavirusaanbevelingen is duidelijk afgenomen, verklaarde premier Stefan Löfven de nieuwe maatregel.

„Dit is de nieuwe norm voor de hele samenleving”, zei Löfven op een persconferentie. „Ga niet naar sportscholen, ga niet naar bibliotheken, organiseer geen diners. Annuleer.” De maatregel gold al wel voor restaurants.

Zweden heeft internationale aandacht getrokken vanwege zijn onorthodoxe reactie op de pandemie, het vermijden van lockdowns en in plaats daarvan vertrouwen op vrijwillige maatregelen.

Het sterftecijfer per hoofd van de bevolking in Zweden is meerdere keren hoger dan dat van zijn Scandinavische buren, maar lager dan in sommige grotere Europese landen zoals Spanje. Meer dan 6000 mensen in totaal zijn overleden met Covid-19 in Zweden, iets minder dan in Nederland.

De heropleving van de ziekte trof Zweden weken later dan een groot deel van het vasteland van Europa. Maar het aantal nieuwe infecties is sinds de maandwisseling toegenomen, met ook stijgende opnames in de ziekenhuizen.

„We hebben een zeer ernstige situatie”, vertelde Löfven twee weken geleden al. „Er worden steeds meer intensivecarebedden gebruikt om Covid-patiënten te behandelen. Het respijt die we deze zomer hebben gekregen, is voorbij.”

