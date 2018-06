Miljarden nodig voor humanitaire crisis Jemen

Ⓒ EPA

GENÈVE - Zeven miljoen mensen in Jemen worden met de hongerdood bedreigd. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in het straatarme land momenteel de grootste humanitaire crisis in de wereld. Het noodhulpbureau van de VN heeft regeringen en particuliere donateurs een dag voor het begin van een speciale donorconferentie opgeroepen extra geld te geven. Van de 1,9 miljard euro die alleen al dit jaar nodig is, is momenteel slechts 15 procent binnen.