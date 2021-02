Hiker week lang vast in koude wildernis Alpen

De 33-jarige man - die op een hoogte van ongeveer 700 meter werd gevonden - vertelde dat zijn hond hem hielp te overleven. Hij bevond zich in een gedeelte van de Venzonassa vallei, waar geen mobiel bereik is. In zijn naarstige zoektocht naar water kroop de man naar een beekje om wat te kunnen drinken. Daar werd hij op donderdag - gewond, maar bij bewustzijn - gevonden.

Bezorgde vriendin

Terwijl de man en zijn hond bezig waren met een overlevingsstrijd in de bergen, zat zijn vriendin bezorgd thuis. Hoewel de man wel vaker dit soort tochten maakte, duurde het nu wel erg lang voor hij terugkeerde. Aanvankelijk was het plan namelijk om maandag weer thuis te komen, maar woensdag was de man nog steeds in geen velden of wegen te bekennen. Ze besloot daarom de Friuli berg- en grot reddingsdiensten in te lichten (CNSAS).

Reddingsdienst CNSAS bracht op Facebook en Twitter verslag uit van het avontuur van de man en de reddingsoperatie.