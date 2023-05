Tienduizenden Moldaviërs de straat op voor EU-lidmaatschap

„We zijn hier om luid en trots te zeggen dat Moldaviërs Europeanen zijn”, zei president en organisator van de demonstratie Maia Sandu tegen de menigte. Volgens Sandu is het voldoen aan de eisen van de EU „een moeizame, maar ook de enige weg.”

Ook voorzitter van het Europees Parlement Roberta Metsola was aanwezig om haar steun uit te spreken voor Moldavië, dat volgens haar klaar is voor Europese integratie. Maar daadwerkelijk toetreden tot de unie kan een lang proces zijn, vanwege de vele criteria.

Staatsgreep

Sandu beschuldigde Rusland er in februari van een staatsgreep te beramen om te voorkomen dat haar land lid gaat worden van de Europese Unie. Moskou ontkende dit.

Het Oost-Europese land heeft met Transnistrië ook een pro-Russische streek. Het gebied verklaarde zich in 1990 onafhankelijk, maar wordt door geen enkel land dat is aangesloten bij de Verenigde Naties als zodanig erkend. In Transnistrië zijn wel enkele Russische troepen gestationeerd.