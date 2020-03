LIVE | ’Brandhaard’ New York wil hulp leger

In Nederland zijn nu 58 mensen overleden aan de ziekte. Het virus is bij 2051 personen geconstateerd. Bekijk hier de kaart van Nederland.

De hoofdpunten van het corona-nieuws:

Financieel-economisch corona-nieuws:

Uit de sportwereld:

Uit de entertainmentwereld:

New York wil hulp leger

De burgemeester van New York, Bill de Blasio, wil dat het Amerikaanse leger de stad komt helpen in de strijd tegen het coronavirus. Volgens hem heeft het leger "buitengewone medische capaciteiten" die zijn stad nu goed kan gebruiken.

De grootste stad van de VS heeft te maken met een snel toenemend aantal besmettingen. Het aantal ligt nu net onder de duizend mensen. New York is daarmee een van de zwaar getroffen regio's in de VS.

Ryanair stopt

Ryanair houdt volgende week vrijwel al zijn vliegtuigen aan de grond vanwege de coronacrisis, heeft het bedrijf laten weten. De Ierse prijsvechter schrapt komende dagen al meer dan 80 procent van zijn vluchten en denkt dat er na dinsdag 24 maart nagenoeg geen vluchten meer zullen vertrekken. Dan zal de luchtvaartmaatschappij alleen nog een zeer klein aantal vluchten uitvoeren om essentiële verbindingen in stand te houden, voornamelijk tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei zoekt naar een andere vorm voor de Nationale herdenking op 4 mei op de Dam en de nationale viering van Bevrijdingsdag op 5 mei. De vorm moet passen bij de vele maatregelen die gelden wegens de uitbraak van het coronavirus. Of dat betekent dat er geen massale bijeenkomst is op 4 mei in de Dam in Amsterdam wil een woordvoerder van het comité niet bevestigen.

„De richtlijnen van de overheid zijn leidend”, zegt hij. Die houden onder meer in dat mensen niet in grote groepen bij elkaar moeten komen en dat er onderling een afstand van 1,5 meter bewaard moet worden.

Britse scholen

Scholen in Schotland en Wales gaan vanaf vrijdag dicht vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De Britse premier Boris Johnson verklaarde dat ook het dichtgaan van de scholen in Engeland dreigt.

Volgens de Schotse premier Nicola Sturgeon hebben scholen te weinig medewerkers om alles open te houden.

In Groot-Brittannië is het aantal besmettingen ondertussen naar 2626 gestegen, 676 meer dan dinsdag. Het dodental staat op 71.

Trams en bussen

Er rijden nog minder bussen en trams in Den Haag en Utrecht. De openbaarvervoerbedrijven HTM en U-OV passen de dienstregeling verder aan. In Utrecht rijdt onder meer de Uithoflijn voorlopig niet meer. Op andere verbindingen rijden bussen en trams alsof het zondag is.

De wijziging in Utrecht gaat vrijdag in. In Den Haag geldt de aanpassing vanaf maandag. De vervoerders hadden de dienstregeling al eerder veranderd vanwege maatregelen van de overheid.

De afgelopen dagen maken steeds minder mensen van het openbaar vervoer gebruik. Tegelijk melden steeds meer medewerkers zich ziek, meldt de Utrechtse vervoerder U-OV.

Grens VS-Canada dicht

De Verenigde Staten sluiten hun grens met Canada voor personenverkeer dat niet noodzakelijk is. President Donald Trump maakte dat bekend.

De sluiting geldt niet voor de handel. Wanneer de grens precies sluit is nog niet duidelijk. Trump zei later met details te komen.

Belgen massaal naar buiten

De Belgische beperkende maatregelen vanwege het coronavirus lokken Brusselaars door het mooie weer de parken in. De burgemeester van Brussel heeft daarom besloten 'de groene long' van de stad, het Ter Kamerenbos, af te sluiten voor automobilisten.

Volgens de nieuwe regeringsrichtlijnen moeten de Belgen tot en met 5 april "binnenblijven, tenzij een verplaatsing essentieel is", zoals naar de supermarkt gaan, waar strenge regels gelden. Fietsen of wandelen in de buitenlucht mag wel. Bij voorkeur alleen, maar een luchtje scheppen met gezinsleden of een vriend(in) is toegestaan. Daarbij worden mensen geacht afstand van elkaar te houden.

Ook in Antwerpen gaan veel mensen naar buiten. Daar dreigt de overheid het grootste park van de stad, het Rivierenhof' te sluiten als de bezoekers "hun verantwoordelijkheid niet nemen". Er wordt nog in groepen gesport en gepicknickt. In België geldt sinds vandaag een samenscholingsverbod.

Infectieradar RIVM offline

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de infectieradar die dinsdag online was gegaan snel weer offline gehaald, omdat de website verouderd was.

Het ging om een website die in 2009 al was gebruikt bij de Mexicaanse griep. „Wij hebben die site nu te snel opnieuw gelanceerd. De website raakte snel overbelast en bleek ook niet meer aan alle eisen te voldoen”, aldus de woordvoerder.

De infectieradar was bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling van het coronavirus. Er is namelijk niet voldoende capaciteit om mensen met lichte klachten te testen. 100.000 Nederlanders konden elke week informatie doorgeven over hun gezondheid.

Het RIVM heeft nog geen alternatief voor de infectieradar.

Korpschef politie: niet-spoedeisende taken uitstellen

De politie bekijkt of het mogelijk is om een aantal niet-spoedeisende politietaken uit te stellen of anders vorm te geven. Dat zei korpschef Erik Akerboom via een video. Hoe de andere aanpak eruit gaat zien, moet nog duidelijk worden.

„Het coronavirus verspreidt zich steeds verder en dat heeft ook gevolg voor het werk van de politie”, zei Akerboom. „Als politie gaan we door met doen wat nodig is om de veiligheid in de samenleving te waarborgen. We helpen burgers zoveel mogelijk en blijven in contact. Er zijn veel manieren om contact te hebben.”

Hij doelt daarmee op bijvoorbeeld bellen, mailen of whatsappen. Echter, voegde hij daaraan toe: „Juist nu is contact met burgers belangrijk. Het blijft belangrijk om de straat op te gaan.”

Boete in Frankrijk voor onnodige verplaatsing valt fors hoger uit

Fransen die zonder geldige reden de deur uitgaan, krijgen een veel hogere boete dan eerst was aangekondigd. Die zou in eerste instantie 38 euro zijn en in bepaalde gevallen kunnen oplopen tot 138 euro. Maar bij de officiële bekendmaking van de sancties blijken de bedragen te beginnen bij 135 euro. In bepaalde gevallen kunnen boetes oplopen tot 375 euro, berichtten Franse media woensdag

De regering heeft bepaald dat de bevolking vijftien dagen lang niet zonder geldige redenen de woning mag verlaten. De Franse minister van Gezondheid, Olivier Véran, heeft woensdag beklemtoond dat hij gelooft dat het aantal besmettingen met het gevreesde nieuwe coronavirus over acht tot twaalf dagen zal beginnen af te nemen, als de mensen maar niet onnodig de deur uitgaan.

Franse ic’s in noordoosten overbelast

Het Franse leger heeft zes ernstig zieke coronapatiënten naar een militair medisch centrum overgebracht om overbelaste ziekenhuizen in het noordoosten van het land te ontlasten. De zes zijn vanuit Colmar en Mulhouse naar de zuidelijke havenstad Toulon gevlogen waar meerdere militaire ziekenhuizen zijn.

Frankrijk worstelt met de sterke stijging van het aantal coronapatiënten. Volgens een arts in een ziekenhuis in het noordoosten wordt het hospitaal „de afgelopen drie dagen overspoeld met noodgevallen.” Het gebied wordt erg zwaar getroffen en de gezondheidszorg loopt er op zijn laatste benen. Mulhouse heeft 1800 gevallen van het coronavirus geteld en er komen er circa 300 per dag bij.

Honderden miljoenen jongeren niet naar school

Wereldwijd kunnen zo’n 850 miljoen scholieren en studenten geen onderwijs volgen door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. VN-organisatie UNESCO zegt dat 113 landen scholen hebben gesloten.

„Het aantal kinderen, jongeren en volwassenen dat door Covid-19 niet naar school of de universiteit gaat is omhoog geschoten”, concludeert de VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

UNESCO meldt dat 102 landen hebben besloten tot landelijke schoolsluitingen en in nog eens 11 landen is een deel van de onderwijsinstellingen dicht. „Als ze daar ook overgaan tot landelijke sluitingen, wordt het onderwijs van miljoenen anderen ook verstoord.”

Bijna 500 patiënten België in ziekenhuis

Er zijn de afgelopen 24 uur 243 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in België. Dat is de grootste stijging tot nu toe. Honderd van hen liggen op de intensive care. Het aantal besmettingen is opgelopen met 243 tot 1.486.

Duitsland: 10.000 besmettingen

Het aantal besmettingen in Duitsland met het nieuwe coronavirus is tot boven de 10.000 gestegen. Bondskanselier Angela Merkel zal zich woensdagavond in een televisietoespraak tot de bevolking richten.

Volgens de laatste stand hebben in Duitsland 10.087 mensen het virus onder de leden. Er zijn 26 mensen aan de gevolgen van de besmetting overleden.

Volgens een woordvoerder van de Duitse regering zal Merkel in haar toespraak geen nieuwe maatregelen aankondigen. Ze zal een oproep doen aan de inwoners om de huidige beschermende maatregelen ter harte te nemen.

Malta staakt vliegverkeer om coronavirus

Malta gaat vanaf zaterdag passagiersvluchten weren om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. Vliegtuigen die vracht vervoeren of worden ingezet om mensen te repatriëren mogen nog wel landen.

Op Malta, een kleine EU-lidstaat in de Middellandse Zee, zijn tot dusver 38 coronabesmettingen vastgesteld. Het gaat in vrijwel alle gevallen om mensen die het virus opliepen in het buitenland.

Uitkomst geheim

De Indonesische president Joko Widodo en enkele andere bewindslieden zijn getest op het coronavirus, maar de uitkomst wordt niet bekendgemaakt. Het ministerie van Gezondheid zegt geen uitslagen van dergelijke medische onderzoeken openbaar te maken. Widodo en de anderen die een coronatest ondergingen, maken het goed volgens het ministerie, berichtte The Jakarta Post woensdag.

Koningin Willem-Alexander en koningin Máxima zijn recent op staatsbezoek in Indonesië geweest en hebben Widodo en ministers ontmoet, onder wie twee bewindslieden die ook zijn getest.

Corona-lijn

Een speciale telefoonlijn die vorige week is geopend voor ouderen die als gevolg van coronamaatregelen lijden onder toenemende eenzaamheid, staat roodgloeiend. Op piekmomenten zitten er vijftien medewerkers en vrijwilligers tegelijk aan de telefoon (0348 - 466666), aldus de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO).

Er is niet geteld, maar er moet al duizenden keren zijn gebeld, schat de initiatiefnemer in. Mensen willen hun verhaal kwijt en hun angsten uiten, maar hebben ook tal van praktische vragen, meldt een zegsvrouw van de bond. De lijn was aanvankelijk acht uur per dag open, maar inmiddels twaalf: van 09.00 tot 21.00 uur. De lijn wordt beantwoord door mensen op het kantoor van de ANBO in Woerden, andere nemen de lijn thuis aan. Er worden ook terugbelafspraken gemaakt.

China stuurt hulp en begint met proef

China stuurt duizenden testkits en medische beschermingsmiddelen naar Polen. Het gaat onder meer om 20.000 mondmaskers en 5000 beschermende pakken, meldt het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken.

„Hoewel de strijd tegen het coronavirus nog gaande is in China, besloten ze solidariteit te tonen met Polen en ons land te helpen door testen te sturen waarmee Covid-19 kan worden vastgesteld”, zegt het ministerie.

China had ook al toegezegd medische apparatuur naar zwaar getroffen te landen te zullen sturen, zoals Italië en Zuid-Korea. Sommige Europese landen kondigden juist maatregelen aan om de export van medische beschermingsmiddelen aan banden te leggen. Zo hopen ze tekorten in eigen land te voorkomen.

Naast de hulp hebben Chinese wetenschappers een begin gemaakt met het uitproberen bij mensen van een „doeltreffend” vaccin tegen het nieuwe coronavirus. Het ministerie van Defensie in Peking heeft bekendgemaakt dat het vaccin is ontwikkeld onder leiding van epidemioloog Chen Wei.

’Virus kan uren overleven’

Het nieuwe coronavirus kan urenlang overleven op oppervlaktes of in de lucht. Dat blijkt uit een door de Amerikaanse overheid gefinancierd onderzoek dat dinsdag is gepubliceerd in het toonaangevende medische tijdschrift New England Journal of Medicine.

Wetenschappers ontdekten dat het virus na twee tot drie dagen nog te detecteren is op plastic en roestvrij staal en tot 24 uur op karton. Het team van wetenschappers van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en van de universiteiten van Californië, Los Angeles en Princeton gebruikte een vernevelaar om een hoestende of niezende persoon te simuleren en stelde vast dat het virus nog drie uur in de lucht te vinden was.

Er is wel kritiek van enkele wetenschappers op het onderzoek. Ze zeggen dat de dreiging vanuit de lucht mogelijk overdreven kan zijn.

Lock-down Nederland

Mocht het zorgsysteem overbelast raken, dan is het ook in Nederland ’denkbaar’ dat er meer winkels dichtgaan en niemand meer zonder goede reden de straat op mag. Zo’n ’lockdown’ is volgens premier Mark Rutte een optie.

„Het is een denkbare maatregel die we niet uitsluiten, maar die nu niet nodig is.” Hij verwees daarbij vooral naar Frankrijk, dat momenteel merkt dat ziekenhuizen de coronapatiënten amper meer kunnen opvangen.

139 patiënten op de intensive care

Ziekenhuizen zijn aan het inventariseren of ze hun intensive care-capaciteit kunnen uitbreiden naar 2000 bedden. Momenteel liggen er van de 1705 bewezen coronapatiënten 314 in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 139 op de intensive care. Ziekenhuizen bekijken eveneens of ze extra beademingsapparatuur kunnen kopen.

Minister Bruins (Medische Zorg) schrijft aan de Tweede Kamer dat de ziekenhuizen samen bezig zijn met het inkopen van beschermingsmiddelen zoals mondkapjes. Er zijn inmiddels enkele ’grote aankopen’ gedaan die begin volgende week worden geleverd.

Thuiswerkers Pim Sedee en Kamran Ullah zetten elke dag het belangrijkste coronanieuws op een rij. De cijfers en de feiten. Luister hier of hieronder.