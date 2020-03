LIVE | Hoge boetes in Frankrijk voor ’onnodig verplaatsen’

In Nederland zijn nu 43 mensen overleden aan de ziekte. Het virus is bij 1705 personen geconstateerd. Bekijk hier de kaart van Nederland. Buitenlandse Zaken drukt Nederlanders op het hart niet meer naar het buitenland te gaan. België gaat woensdagmiddag zelfs ’op slot’, maar dat zal voor Nederland nog niet opgaan, zegt premier Rutte.

Malta staakt vliegverkeer om coronavirus

Malta gaat vanaf zaterdag passagiersvluchten weren om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. Vliegtuigen die vracht vervoeren of worden ingezet om mensen te repatriëren mogen nog wel landen.

Op Malta, een kleine EU-lidstaat in de Middellandse Zee, zijn tot dusver 38 coronabesmettingen vastgesteld. Het gaat in vrijwel alle gevallen om mensen die het virus opliepen in het buitenland.

Boete in Frankrijk voor onnodige verplaatsing valt fors hoger uit

Fransen die zonder geldige reden de deur uitgaan, krijgen een veel hogere boete dan eerst was aangekondigd. Die zou in eerste instantie 38 euro zijn en in bepaalde gevallen kunnen oplopen tot 138 euro. Maar bij de officiële bekendmaking van de sancties blijken de bedragen te beginnen bij 135 euro. In bepaalde gevallen kunnen boetes oplopen tot 375 euro, berichtten Franse media woensdag

De regering heeft bepaald dat de bevolking vijftien dagen lang niet zonder geldige redenen de woning mag verlaten. De Franse minister van Gezondheid, Olivier Véran, heeft woensdag beklemtoond dat hij gelooft dat het aantal besmettingen met het gevreesde nieuwe coronavirus over acht tot twaalf dagen zal beginnen af te nemen, als de mensen maar niet onnodig de deur uitgaan.

China stuurt hulp en begint met proef

China stuurt duizenden testkits en medische beschermingsmiddelen naar Polen. Het gaat onder meer om 20.000 mondmaskers en 5000 beschermende pakken, meldt het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken.

„Hoewel de strijd tegen het coronavirus nog gaande is in China, besloten ze solidariteit te tonen met Polen en ons land te helpen door testen te sturen waarmee Covid-19 kan worden vastgesteld”, zegt het ministerie.

China had ook al toegezegd medische apparatuur naar zwaar getroffen te landen te zullen sturen, zoals Italië en Zuid-Korea. Sommige Europese landen kondigden juist maatregelen aan om de export van medische beschermingsmiddelen aan banden te leggen. Zo hopen ze tekorten in eigen land te voorkomen.

Naast de hulp hebben Chinese wetenschappers een begin gemaakt met het uitproberen bij mensen van een „doeltreffend” vaccin tegen het nieuwe coronavirus. Het ministerie van Defensie in Peking heeft bekendgemaakt dat het vaccin is ontwikkeld onder leiding van epidemioloog Chen Wei.

’Virus kan uren overleven’

Het nieuwe coronavirus kan urenlang overleven op oppervlaktes of in de lucht. Dat blijkt uit een door de Amerikaanse overheid gefinancierd onderzoek dat dinsdag is gepubliceerd in het toonaangevende medische tijdschrift New England Journal of Medicine.

Wetenschappers ontdekten dat het virus na twee tot drie dagen nog te detecteren is op plastic en roestvrij staal en tot 24 uur op karton. Het team van wetenschappers van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en van de universiteiten van Californië, Los Angeles en Princeton gebruikte een vernevelaar om een hoestende of niezende persoon te simuleren en stelde vast dat het virus nog drie uur in de lucht te vinden was.

Er is wel kritiek van enkele wetenschappers op het onderzoek. Ze zeggen dat de dreiging vanuit de lucht mogelijk overdreven kan zijn.

Lock-down Nederland

Mocht het zorgsysteem overbelast raken, dan is het ook in Nederland ’denkbaar’ dat er meer winkels dichtgaan en niemand meer zonder goede reden de straat op mag. Zo’n ’lockdown’ is volgens premier Mark Rutte een optie.

„Het is een denkbare maatregel die we niet uitsluiten, maar die nu niet nodig is.” Hij verwees daarbij vooral naar Frankrijk, dat momenteel merkt dat ziekenhuizen de coronapatiënten amper meer kunnen opvangen.

139 patiënten op de intensive care

Ziekenhuizen zijn aan het inventariseren of ze hun intensive care-capaciteit kunnen uitbreiden naar 2000 bedden. Momenteel liggen er van de 1705 bewezen coronapatiënten 314 in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 139 op de intensive care. Ziekenhuizen bekijken eveneens of ze extra beademingsapparatuur kunnen kopen.

Minister Bruins (Medische Zorg) schrijft aan de Tweede Kamer dat de ziekenhuizen samen bezig zijn met het inkopen van beschermingsmiddelen zoals mondkapjes. Er zijn inmiddels enkele ’grote aankopen’ gedaan die begin volgende week worden geleverd.