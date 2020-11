Kabinet wil geen uitstel vliegtaks ondanks corona

Wie in het nieuwe jaar een vliegticket koopt, moet daarover waarschijnlijk 7,45 euro belasting gaan betalen. Eerst zou dat ongeveer 7 euro worden, maar staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) heeft dat bedrag nu opgekrikt.

Dat is nodig omdat hij de belasting op vrachtvluchten, die ook in het wetsvoorstel zit, toch schrapt. De gevolgen van die taks zouden te groot zijn voor Schiphol, maar met name voor Maastricht Aachen Airport. Bij dat vliegveld in het grensgebied zouden partijen makkelijk uit kunnen wijken naar een vliegveld in Duitsland of België.

Vijlbrief zet de vliegbelasting door ondanks de coronacrisis die de luchtvaartsector keihard treft. De staatssecretaris heeft altijd de optie open gehouden om de taks toch uit te stellen, maar heeft ondanks de crisis besloten daar toch geen gebruik van te maken.

Verwachtingen bijgesteld

De vliegtaks stond oorspronkelijk in de boeken voor een opbrengst van 200 miljoen euro per jaar. Door de crisis heeft het kabinet die verwachting op Prinsjesdag al teruggeschroefd naar 80 miljoen euro. De taks op vrachtvluchten moest ongeveer 10 miljoen euro per jaar opbrengen. Omdat dat geld niet binnenkomt, heeft Vijlbrief besloten om de tickettaks iets op te schroeven.

Op dit moment rekent Vijlbrief erop dat de belasting op ongeveer 7,45 euro per ticket uitkomt. Dat bedrag is nog niet helemaal zeker, in december wordt het definitief vastgesteld.