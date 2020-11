Vliegtaks gaat door en wordt zelfs nog hoger

Wie in het nieuwe jaar een vliegticket koopt, moet daarover waarschijnlijk 7,45 euro belasting gaan betalen. Eerst zou dat ongeveer 7 euro worden, maar D66-staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) heeft dat bedrag nu opgekrikt.

Het kabinetsbesluit is een klap voor de luchtvaartsector, die al technisch failliet is door corona. De taks kost minimaal 1000 banen, zo blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie. „Dit is onbegrijpelijk”, zo reageert voorzitter Marnix Fruitema van de luchtvaartkoepel Barin. „Inconsequent, omdat men met de rechterhand de branche steunt en met de linkerhand de kosten verhoogt. Een misplaatste verkiezingsstunt”.

Boos

Een vliegtaks ondermijnt het verdienvermogen van de Nederlandse luchtvaart. Deze is erg gevoelig voor vliegbelastingen, zo bleek vorig jaar uit het onderzoek van de Europese Commissie. KLM, deels in handen van de staat, moet ongeveer de helft ophoesten. De staatssecretaris heeft altijd de optie open gehouden om de taks toch uit te stellen, maar heeft ondanks de crisis besloten daar toch geen gebruik van te maken. „Ik ben gewoon boos. Welk ministerie haalt het nu in zijn hoofd om de sector nu extra te belasten?”, zegt Fruitema vrijdag.

Onlangs gaf het kabinet de zegen aan een leningpakket van €3,4 miljard voor KLM. Die heeft het al moeilijk in de komende jaren om terug te komen op het niveau van voor corona. Naast het aflossen van de leningen aan de Staat en banken, doet het kabinet er nog een extra schep bovenop met de taks. Ook loopt de luchtvaartmaatschappij het risico dat het minder klanten trekt vanwege duurdere tickets. „De invoering per 1 januari is de slechtst denkbare timing voor de invoering van een vliegbelasting, gezien het feit dat KLM zich in de zwaarste crisis uit onze historie bevindt”, zei topman Pieter Elbers een maand geleden nog bij een hoorziting door de Eerste Kamer.

Uitwijken

De vrachttaks is wel van tafel gegaan. De gevolgen van die taks zouden te groot zijn voor Schiphol, maar met name voor Maastricht Aachen Airport. Bij dat vliegveld in het grensgebied zouden partijen makkelijk uit kunnen wijken naar een vliegveld in Duitsland of België.

De vliegtaks stond oorspronkelijk in de boeken voor een opbrengst van 200 miljoen euro per jaar. Door de crisis heeft het kabinet die verwachting op Prinsjesdag al teruggeschroefd naar 80 miljoen euro. De taks op vrachtvluchten moest ongeveer 10 miljoen euro per jaar opbrengen.

Op dit moment rekent Vijlbrief erop dat de belasting op ongeveer 7,45 euro per ticket uitkomt. Dat bedrag is nog niet helemaal zeker, in december wordt het definitief vastgesteld. Vijlbrief moet de vliegtaks overigens nog wel door de Eerste Kamer loodsen, maar gezien de steun in de Tweede Kamer zou dat geen probleem moeten zijn..