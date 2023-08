Fremantle Highway onderweg en rond 13.30 uur verwacht in Eemshaven

De exacte aankomsttijd is sterk afhankelijk van weer, stroming en getij. Ongeveer een uur later zal het schip aanleggen in de Julianahaven. De veiligheidsregio roept mensen op niet naar de locatie te komen. Desondanks staan er al enkele tientallen belangstellenden in de Eemshaven het schip op te wachten.

Rond 05.00 uur vertrok het schip, onder begeleiding van de Guardian van de kustwacht en oliebestrijdingsschip Arca van Rijkswaterstaat, vanaf zijn tijdelijke locatie op zo'n 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog en Ameland. Het vrachtschip vaart met een snelheid tussen de 2,5 en 5 knopen en bevindt zich momenteel ten zuiden van het Duitse eiland Borkum.

Tekst gaat verder onder de video. Video: het brandende schip is door de Kustwacht gefilmd.

Experts aan boord monitoren tijdens de sleepreis het schip constant. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog brand woedt. Zodra het aan de kade ligt, kan de berging beginnen. Dat gebeurt door Multraship Towage & Salvage uit Terneuzen en SMIT Salvage (onderdeel van maritiem dienstverlener Boskalis). Voor de zekerheid wordt dan door RWS een oliegeleidendscherm in het water rond het schip gelegd "om eventuele verontreiniging in te perken". Wat er met de lading gebeurt, is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het schip, het Japanse bedrijf Shoei Kisen Kaisha.

Woensdagavond werd duidelijk dat het vrachtschip, waarop een week geleden aan boord brand uitbrak, versleept zou worden naar de Eemshaven. Na overleg met alle betrokken partijen heeft demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat dat besloten. Volgens Rijkswaterstaat is de Groningse haven de meest geschikte plek vanwege de korte afstand (64 kilometer), verslechterde weersomstandigheden, de aanwezige infrastructuur en de faciliteiten om het schip te bergen.

Bij de brand vielen een dode en meerdere gewonden. Aan boord van het schip waren in totaal 23 mensen, 22 van hen hadden de Indiase nationaliteit.