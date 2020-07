Kopstuk ’martelbende’ is sportschoolhouder Robin van O. (40)

Dat melden diverse goed ingevoerde bronnen van de De Telegraaf. De landelijke eenheid van de politie wil niets zeggen over de achtergrond van de verdachte. Van O. maakte deel uit van een groepering die zich ’de alliantie’ noemde en bestond uit diverse criminele groeperingen die een front vormden tegen de begin dit jaar opgepakte topcrimineel Ridouan Taghi. Een van de mannen uit die alliantie was Hamza Ziani (34) die in Spanje werd geliquideerd in 2018.

Het sportschoolpand van Van O. werd diverse malen beschoten in de laatste jaren. De vorige maand opgepakte Van O. wordt in de onderwereld met meerdere geweldsmisdrijven in verband gebracht. Hij werd door de politie ook gehoord voor de verdwijning van de crimineel Churisan Allen uit Utrecht. Die deed klusjes voor de sportschool.

Een chemisch toilet in de martelkamer. Ⓒ ANP / HH

Ontvoering

Van O. en vijf andere mannen zitten vast op verdenking van voorbereiding van ontvoering, gijzeling, zware mishandeling, wapenbezit, afpersing en deelname aan een criminele organisatie. Het gaat volgens de politie om een drugsorganisatie. De advocaten van de verdachten, ook die van Van O., zijn benaderd door deze krant, maar willen geen enkel commentaar geven.