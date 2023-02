Raketten over en weer, ’militaire basis’ Gazastrook geraakt door Israëlische luchtaanval

Het Israëlische leger zegt een wapenfabriek en een militaire basis van Hamas te hebben geraakt. Die zouden in de buurt staan van een moskee, een school en een medische kliniek, volgens Israël bewijst dat, dat Hamas „de burgers van Gaza uitbuit door wapens opzettelijk in burgerlijke gebieden te plaatsen.”

Een paar uur eerder meldde het Israëlische leger dat vanuit de Gazastrook zes raketten waren afgevuurd in de richting van de Israëlische plaatsen Ashkelon en Sderot, aldus AP. Vijf projectielen zouden zijn onderschept door luchtafweersystemen, de laatste „viel in een open gebied.”

Woensdag vielen bij een inval van Israëlische troepen in Nablus op de Westelijke Jordaanoever elf doden. Ook raakten zo’n honderd mensen gewond. De actie was gericht tegen een beruchte terreurcel in de Arabische stad, aldus het Israëlische leger. Het was de meest gewelddadige inval sinds jaren. Toen vorige maand negen Palestijnen omkwamen bij een inval reageerde Hamas ook al met raketten. Sindsdien zijn de opgelopen spanningen nog zeker niet gaan liggen en volgden aanslagen en invallen elkaar op. Zo schoot een Palestijn afgelopen maand zeven Israëliërs dood bij een synagoge in Jeruzalem.