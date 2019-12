Politiemensen ter dood veroordeeld na foltering gevangene

Soedanese demonstranten eisen wraak voor de marteling van leraar Ahmed Al-Khair. Ⓒ AFP

KHARTOUM - In Soedan zijn maandag 29 politiemedewerkers ter dood veroordeeld omdat zij een gevangene zo zwaar mishandelden, dat hij later overleed aan zijn verwondingen. Dat meldt de BBC. De 36-jarige Ahmad al-Khair werd door de politie ernstig gefolterd nadat hij in februari werd opgepakt tijdens een demonstratie. Deze was gericht tegen de regering van Soedan, die toen nog onder leiding stond van de voormalige president Omar al-Bashir.