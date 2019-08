Geen ’happy ending’ voor massagesalons Haarlemmermeer

De mystery guest ging bij alle zaken op bezoek en vroeg om een ontspanningsmassage van een uur. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

HAARLEMMERMEER - Massagesalons in de gemeente Haarlemmermeer zijn er niet in geslaagd een zogeheten mystery guest van de gemeente te ’overleven’. Alle zes de zaken worden in ieder geval de komende drie maanden gesloten, omdat er heimelijk seksuele handelingen werden verricht.