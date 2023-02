Premium Het beste van De Telegraaf

Museum wordt opgeknapt, kunstwerken naar de opslag Hoornse ’Nachtwachten’ vliegen over de hoofden van het publiek

Het laatste schilderij van Rotius, met 3.80 bij 3 meter de grootste van de vijf, wordt met passen en meten naar buiten gehesen. Ⓒ Eric Molenaar

Hoorn - Het is half twee woensdagmiddag als op het gezicht van Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum, eindelijk een glimlach doorbreekt. Vanuit het publiek, dat ademloos heeft staan toekijken op de Roode Steen van Hoorn, klinkt applaus. Geerdink slaakt een zucht van verlichting als de ’Nachtwachten’ – gigantische schuttersstukken uit de 17e eeuw – veilig in de vrachtwagens staan voor transport naar de opslag waar ze een paar jaar gaan verblijven. Het museum ondergaat in de komende jaren een gigantisch renovatie ter waarde van twintig miljoen euro: „Gelukkig het is allemaal goed gegaan. Tot over een paar jaar”, verzucht Geerdink tevreden.