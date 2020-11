Ministerie komt met 70 punten tegen overlast asielzoekers

Broekers-Knol komt vandaag met een pakket lokale maatregelen waarmee vooral gemeenten, vervoersbedrijven en winkeliers beter uit de voeten moeten kunnen. Regelmatig zorgen asielzoekers daar voor overlast, bijvoorbeeld in de bus rondom mega-AZC Ter Apel. De VVD-staatssecretaris komt met ongeveer 70 maatregelen die wel al beschikbaar waren, maar onvoldoende onder de aandacht zijn. „De maatregelen worden op deze manier nog eens onder de aandacht gebracht”, vertelt haar woordvoerster.

Het pakket moet betrokkenen makkelijker in staat stellen actie te ondernemen als er overlast wordt ondervonden. „Overlast is onacceptabel en het ondermijnt het draagvlak voor de opvang van mensen die onze bescherming echt nodig hebben omdat ze vluchten voor oorlog of vervolging”, zegt Broekers-Knol. „We hebben gemeenten, OM, politie en alle andere betrokken partijen hard bij nodig bij de aanpak van overlast. Zij kunnen vaak het best beoordelen welke aanpak bij de lokale problematiek past.”

Veilige landers probleemgroep

Het is volgens de staatssecretaris niet mogelijk om deze overlastgevers tijdens de asielprocedure uit te zetten, omdat dit in strijd is met internationale wetten. Tot op heden krijgt Broekers-Knol asieloverlast en -criminaliteit niet onder controle. Nederland werd afgelopen jaar geconfronteerd met een forse toename van asielcriminaliteit. Dat blijkt uit rapportage van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In 2019 werden ruim duizend meer verdenkingen van misdrijven geregistreerd dan het jaar ervoor, een toename van 27 procent.

In de meeste gevallen ging het om winkeldiefstal, maar ook zware delicten zoals poging tot moord en verkrachting kwamen vaker voor. Van alle geregistreerde verdachten komt het overgrote gedeelte uit veilige landen, zoals Algerije en Marokko. Vreemdelingen uit deze landen maken vrijwel geen kans op asiel, maar veroorzaken wel de meeste problemen. In totaal is zo’n zestig procent van de asielzoekers die door de politie in de kraag wordt gegrepen afkomstig uit een veilig land.