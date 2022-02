GL in Amsterdam: niet met JA21 in een college van B en W

Dat schrijft GL-voorman Rutger Groot Wassink op Twitter. Hij reageert op een pleidooi dat D66-leider Sigrid Kaag en GL’er Jesse Klaver in aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen hielden om FvD en de PVV uit te sluiten.

„Je kan nog zo met elkaar van mening verschillen, we accepteren de regels van de rechtsstaat en als je dat niet doet, dan is er één rechte glijbaan naar geweld”, zei Klaver. „Dat is waarom ik de grens trek bij partijen zoals Forum en de PVV.”

Groot Wassink van de hoofdstedelijke afdeling van GL doet er nog een schepje bovenop. ’Heel goed! No way dat GroenLinks020 ooit met Forum en trouwens ook met JA21 samen de stad bestuurt’, schrijft hij op Twitter. Overigens bleek vorige week uit de Stemwijzer dat Forum ’hoger’ op het affiniteitslijstje van de GL’er stond dan hekkensluiter JA21.

Dat de GL-leider zo hoog van de toren blaast, is opvallend omdat GL zelf jarenlang Wijnand Duyvendak in haar gelederen had. Die werd in verband gebracht met de linkse terreurorganisatie RaRa. De club wordt verantwoordelijk gehouden voor aanslagen op het huis van toenmalig staatssecretaris Aad Kosto, Shell-stations en Makro-vestigingen. Duyvendak zelf ontkent betrokkenheid.

’Huilen’

„Nou, u begrijpt dat wij bij JA21 ons elke avond in slaap huilen nu”, lacht fractievoorzitter Annabel Nanninga „Maar zonder gekheid, wij trekken in de Eerste en Tweede Kamer samen met GL op tegen de bezuiniging op jeugdzorg en tegen de ontkoppeling van de AOW, hoewel de partij een lid dat gelieerd was aan het moslimbroederschap de Tweede Kamer in heeft geloodst. Mensen met zo’n omstreden achtergrond zul je bij ons niet aantreffen, maar dat wil niet zeggen dat we GL dan maar gaan uitsluiten”, klinkt het nuchter.

Annabel Naninga (JA21): „De Amsterdammer bepaalt wie er na de verkiezingen aan zet is.” Ⓒ ANP/HH

„Niet de heer Groot Wassink, maar de Amsterdammer bepaalt wie er na de verkiezingen aan zet is en wat getalsmatig logische combinaties zijn”, aldus Nanninga.

D66 in Amsterdam doet vooralsnog alleen FvD in de ban vanwege ’racisme’. „En dat is alleen maar erger geworden. Een coalitie met JA21 zien wij niet gebeuren”, laat lijsttrekker Reinier van Dantzig weten.

Ook de VVD, die in principe met alle partijen wil samenwerken, maakt alleen voor FvD ’een uitzondering’. „Ze intimideren politici en dreigen met tribunalen. Ik zie geen enkele reden om met hen in gesprek te gaan over een samenwerking”, zegt lijsttrekker Claire Martens.