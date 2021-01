Politie toont meer beelden relschoppers

Binnenland

Feestgangers betrapt op illegale coronafeestjes, schoppende vrouw wil niet naar huis

De politie heeft zaterdagavond op meerdere plaatsen in het land illegale coronafeestjes beëindigd. Aan de Zwaangsprengweg in Apeldoorn was een feest gaande in een loods. De politie kwam de feestgangers op het spoor na een melding. De sfeer ter plaatse was grimmig en er was sprake van agressie tegen ...