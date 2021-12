Aangifte van seksueel misbruik tegen Marco Borsato

Met de aangifte verzoekt de vrouw om strafrechtelijke vervolging voor het delict aanranding. Ze stelt in haar aangifte dat gedurende een aantal jaren sprake is geweest van het plegen van ontuchtige handelingen. Bij aanranding gaat het dan om ongewenst aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. De politie heeft bewijsmateriaal in beslag genomen, dat de aangifte kan ondersteunen.

Het is voor het eerst dat officieel aangifte volgt tegen Borsato, die al geruime tijd onder vuur ligt vanwege geruchten van grensoverschrijdend gedrag.

Het Openbaar Ministerie zegt in een reactie: „We hebben vandaag een aangifte van onzedelijke betastingen tegen hem ontvangen. Onderzoek zal moeten uitwijzen of er sprake is van bewijsbare strafbare feiten. Een verdere toelichting kunnen we op dit moment niet geven.”

Het advocatenechtpaar Knoops, dat Borsato bijstaat, blijft bij een vorige week uitgegeven verklaring dat het Openbaar Ministerie om een ‘onafhankelijk onderzoek’ is verzocht en dat verder geen vragen worden beantwoord. Borsato zelf laat weten ’kennis te hebben genomen van het feit dat aangifte jegens mij is gedaan.’

