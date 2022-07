CvdM: onderzoek naar processen rond belangenverstrengeling NPO

Het onderzoek richt zich volgens het Commissariaat op de processen die belangenverstrengeling of de schijn van belangenverstrengeling moeten voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om persoonlijke- en werkrelaties tussen beleidsbepalende functionarissen van de NPO en personen in relevante functies buiten de publieke omroep.

Het Commissariaat betrekt bij het onderzoek mogelijk de uitkomsten van het onderzoek dat de Auditdienst Rijk recent instelde naar de gang van zaken rond een melding van een klokkenluider bij de NPO. Deze maakte melding over constructies waarbij het salarisplafond bij de publieke omroep zou worden ontweken. In deze kwestie speelde dat toenmalig NPO-baas Shula Rijxman goed bevriend was met de hoogste ambtenaar van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Er kwam deze week nog een tweede zaak rond Rijxman aan het licht. Zij zou in 2017 een privévakantie met staatssecretaris Sander Dekker van Media niet gemeld hebben bij haar werkgever. Het Commissariaat voor de Media meldt dat er gedurende het onderzoek geen mededelingen meer worden gedaan. Het is niet duidelijk wanneer het onderzoek klaar zal zijn.

Een aantal NPO-presentatoren lag de afgelopen jaren ook onder vuur vanwege mogelijke belangenverstrengeling. Zo was Boer zoekt vrouw-icoon Yvon Jaspers een aantal jaar actief bij ForFarmers, het grootste veevoerbedrijf van Europa. Het Commissariaat voor de Media stelde een onderzoek in maar oordeelde uiteindelijk dat er geen sprake zou zijn van belangenverstrengeling.

Ook stelde de waakhond een onderzoek in naar de campagnefilmpjes die Op1-presentator Jort Kelder maakte voor Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. AVROTROS zag in deze kwestie „geen enkele reden om in te grijpen.” Ook rezen er vragen rond het commerciële concert dat Matthijs van Nieuwkerk organiseerde rond zijn programma Matthijs Gaat Door.