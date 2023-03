Lid Pakistaanse nationale vrouwenploeg onder slachtoffers Italiaanse scheepsramp

Intussen werden al 67 lichamen geborgen. Afgelopen woensdagochtend heeft de Italiaanse politie nog het lichaam van een meisje gevonden. Aan boord van het bootje waren 67 migranten toen het zondagochtend zonk voor de kust van Calabrië.

Aan boord: onder meer Shahida Raza. De 29-jarige vrouw kwam al uit voor de nationale hockeyploeg van Pakistan. Later schakelde ze over op voetbal. Met succes: zo speelde ze voor de nationale vrouwenploeg van haar land. Ondanks een succesvolle sportieve carrière - ze speelde bij Balochistan United, een vrouwenclub die in Pakistan in de hoogste vrouwencompetitie speelt - en haar status als international kon ze geen werk vinden.

Ziektekosten

Toen haar driejarige zoon ziek werd en ze de ziektekosten niet meer kon dragen, besloot ze illegaal naar Europa te komen. Dit in de hoop hier een beter leven en de nodige zorgen voor haar zoon te vinden, aldus Summaya Kianat, een goede vriendin van Raza, aan CNN en AP. „Het enige wat we nu willen, is haar lichaam terugkrijgen”, zei Kianat in een interview met CNN. „We weten niet waar ze nu is. Niemand geeft ons informatie of zegt ons wat te doen.”

Dit dodelijke drama is het trieste sluitstuk van een moeilijke levensloop. Raza was lid van de Shia Hazara-gemeenschap, een etnische groep die in Pakistan vervolgd werd door extremistische Sunni-militanten. Volgens Kianat moet Raza bijzonder wanhopig zijn geweest dat ze zich aan die tocht heeft gewaagd. Ze is namelijk bang voor water en zelfs haar familie was niet op de hoogte van haar plannen.

Discussie

De nieuwe scheepsramp heeft, in Italië en de rest van Europa, de discussie over de juiste aanpak van de migratiecrisis nieuw leven ingeblazen. De krant La Repubblica kopte woensdag op „Niemand wilde hen redden.”Een Frontex-vliegtuig merkte het bootje zaterdagavond op, ruim 40 zeemijl voor de Italiaanse kust. Er werden twee schepen ter plaatse gestuurd, maar zij slaagden er niet in de boot te vinden. Pas zondagochtend werd een noodoproep ontvangen, waarop de Carabinieri en de kustwachten in actie kwamen. Maar toen zij ter plaatse kwamen, was de boot al gezonken.