Meisje (15) uit Ossendrecht drie weken vermist, politie stuurt Vermist Kind Alert

Bianca verbleef in een jeugdinstelling op de Onze Lieve Vrouwe ter Duinenlaan. Ze is 1.65 meter lang, heeft donkerbruin haar en bruine ogen. Ze droeg volgens de politie witte gympen van het merk Nike, een zwarte broek met wijde pijpen tot over de enkel, een beige shirt met een knalroze tekst en een zwarte donsjas. Daarnaast had ze een klein schoudertasje bij zich.

Woensdagmiddag werden in Zundert (Noord-Brabant) twee mannen aangehouden die mogelijk iets met de vermissing te maken zouden hebben. Ze zouden vlak voor haar verdwijning nog contact hebben gehad met het meisje en mogelijk meer weten over de vermissing. De mannen zijn weer vrijgelaten, maar blijven nog verdachten in de zaak.

Volgens een medewerker van stichting AMBER Alert wordt een Vermist Kind Alert zo’n vijftien keer per jaar uitgevaardigd. „Maar dat is een gemiddelde, dus dat schommelt.”