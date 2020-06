OM eist 1,5 jaar cel voor kinderlokker in Friesland

Voor het OM staat vast dat de man uit Lemmer in november 2018 een meisje (9) seksuele handelingen bij hem liet verrichten. Dit gebeurde op een carpoolplaats bij Oosterzee. Het meisje fietste van school naar huis. P. stond met zijn bus op de bewuste plek, stelt het OM. De politie hield hem na eerdere incidenten in de gaten en had een zender onder het voertuig geplaatst.

P. zou in de zes maanden daarvoor dertien kinderen vanuit zijn bestelbus hebben aangesproken. Dit gebeurde onder meer in Franeker, Balk, Exmorra en Damwoude. De kinderen hebben gedetailleerd verklaard, vindt de officier van justitie. Zij vertelden bij de politie dat de man hen de weg vroeg naar een winkel. Toen ze dichterbij kwamen, zagen ze dat hij geen broek aan had en aan zijn geslachtsdeel zat.

De man ontkent alles. Hij wilde in de rechtbank geen vragen beantwoorden. Zijn advocaat vindt de verklaringen van de kinderen niet eenduidig. Uit psychologisch onderzoek blijkt niet dat de man een stoornis heeft. Deskundigen vermoeden echter dat hij wenselijke antwoorden heeft gegeven. Het OM kan geen behandeling eisen omdat er daarvoor geen advies ligt.

P. is niet eerder veroordeeld voor zedendelicten. In 2013 werd een zaak tegen hem geseponeerd. Hij zou toen als leraar aan meisjes hebben gezeten. P. werd ontslagen en verdiende daarna de kost met een poppenkast. Toen zijn voorarrest vorig jaar werd opgeheven, leidde dat tot veel onrust in Lemmer. P. draagt momenteel een enkelband.

De rechter doet over twee weken uitspraak.