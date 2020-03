Medewerker Bolsonaro die Trump ontmoette heeft coronavirus

Bolsonaro zelf wordt ook goed in de gaten gehouden, maar hij is nog niet getest op het virus. De VS zijn op de hoogte gesteld van de besmetting van Wajngarten, die op Instagram nog te zien is naast Trump. „Ik maak mij hier geen zorgen over”, aldus Trump over de ontmoeting.

Of Wajngarten zaterdag al ziekteverschijnselen had, is niet bekendgemaakt.