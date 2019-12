Kabinet maakt haast: al in maart 100 op alle snelwegen

De nieuwe maximumsnelheid gaat in zodra de borden langs de weg zijn aangepast. Rijkswaterstaat trekt daar één lang weekend voor uit: van donderdagavond 12 maart tot en met maandagochtend 16 maart. Alleen bij slecht weer mogen automobilisten nog even langer het gaspedaal intrappen. De werkzaamheden worden dan verplaatst naar het laatste weekend van maart.

Campagne

Op autosnelwegen waar nu nog 120 of 130 mag worden gereden verdwijnt het rijplezier voor doorrijders overdag. Alleen tussen 19.00 uur en 06.00 uur gelden de oude maximumsnelheden.

Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur komen met een campagne om Nederlandse en buitenlandse weggebruikers te informeren over de lagere snelheid op alle autosnelwegen.

VVD afgestraft

Vooral voor de VVD is de verlaging van de maximumsnelheid zuur. De liberalen waren altijd groot voorstander van meer vrijheid op de snelweg. In de peilingen is de grootste regeringspartij virtueel afgestraft met zetelverlies.

De stikstofuitstoot in Nederland gaat door de verlaging van de maximumsnelheid met 0,07 procent omlaag. Het kabinet gaat de ’milieuwinst’ gebruiken voor bouwvergunningen die in de knel zitten door de juridische stikstofcrisis. Het gaat om de papierwinkel voor 75.000 woningen en de aanpak van zeven fileknelpunten. Dertig procent van de ’milieuwinst’ mag niet worden gebruikt voor de economie. Dit is een natuurmaatregel.

Spitsstroken

Minister Van Nieuwenhuizen gaat wel kijken naar de effecten op verkeersveiligheid voor spitsstroken. De bewindsvrouw heeft eerder besloten om deze asfaltlanen niet permanent open te stellen vanwege de verkeersveiligheid. De verkeersminister wil weten of de lagere maximumsnelheid de negatieve effecten op permanente openstelling wegneemt.

Wanneer hier meer duidelijkheid over komt is nog niet bekend. Het verkeer moet volgens Van Nieuwenhuizen ’eerst gewend’ zijn aan de nieuwe snelheid voor zo’n onderzoek er komt.