Iraanse man doodgeschoten die blij toeterde toen Iran verloor op WK

Hij is woensdag in Anzali geliquideerd door Iraanse troepen. De Duitse advocaat, Niema Movassat, schreef op Twitter: ,,Mehran Sammak was slechts 27 jaar oud. Milities van het regime schoten hem door het hoofd in Anzali, Noord-Iran. De reden voor zijn liquidatie: hij toeterde in zijn auto uit vreugde dat Iran uit het toernooi lag.”

Sammak overleed aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.