46-jarige man in Brazilië overlijdt na aanval zeven pitbulls

Zeven pitbulls wisten onder het hek van een plaatselijke boerderij door te kruipen en Aglacir de Macedo Pereira op vreselijke wijze toe te takelen, schrijft The Sun. Een groep voorbijgangers reageerde vervolgens dapper door de honden weg te jagen en meteen een ambulance te bellen.

Gezicht

Aangekomen in het ziekenhuis bleek dat de honden de huid van Pereira’s gezicht er nagenoeg volledig af hadden gescheurd. De man overleed aan zijn verwondingen. Pereira’s tante reageerde ontroostbaar tegenover lokale Braziliaanse media. ,,Hij was als een zoon voor me. Ik heb hem opgevoed vanaf zijn tweede levensjaar.”

De familie van Pereira beschuldigt de eigenaar van de honden ervan zijn dieren niet goed genoeg achter slot en grendel te hebben gehouden. ,,We willen niet dat andere mensen ooit nog moeten doormaken wat ons is overkomen”, vertelt Pereira’s tante. Over de eigenaar van de honden is nog niks bekend. De lokale politie is aan het onderzoeken in hoeverre de eigenaar aansprakelijk is.