Speuren naar hunebed: ’Het is als een jongensboek’

Burgemeester Hiemstra (midden) neemt een kijkje op de bult bij Gasselte, waar Lammert (r.) en Hendrik Hingstman met prikstokken onderzoek doen naar een mogelijk hunebed. Ⓒ Herman van Oost

GASSELTE - Ligt er een onontdekt hunebed bij Gasselte verscholen? Heel waarschijnlijk is het niet, maar de nieuwsgierigheid in het Drentse dorp wint het van de twijfel: deze week wordt begonnen met radaronderzoek. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze: „Het is een mysterie.”