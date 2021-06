Medewerker gevangenis Leeuwarden zwaargewond na aanval gevangene

Ook een andere gevangenismedewerker werd aangevallen. Die liep geen lichamelijk letsel op, maar is wel erg ontdaan door de gebeurtenissen, meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De dader is in een isoleercel geplaatst. Hij zal worden overgebracht naar een speciale afdeling van de gevangenis in Vught, waar gedetineerden heengaan die problemen hebben zich te beheersen. De gevangenisdirectie in Leeuwarden heeft aangifte gedaan bij de politie. Voor collega’s die aanwezig waren bij het incident is opvang en nazorg geregeld.