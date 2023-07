Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen Dit moet je doen als je oog in oog komt te staan met een wolf

Door Marcel Vink

„Blijf rustig en geef de wolf ruimte”, luidt het advies van wolvenexpert Maurice La Haye. Ⓒ ANP/HH

Wapse - Een boer in het Drentse Wapse die ineens oog in oog met een wolf staat en wordt gebeten, waarna de burgemeester besluit het dier te laten doodschieten. Dat had ondanks het gevaar nooit mogen gebeuren, zeggen natuurbeschermers, die aangifte tegen zowel de boer als de burgemeester hebben gedaan. Wat wel en niet mag, is voor velen onduidelijk.