Van Huffelen: compensatie toeslagen zal ook bij fraudeurs komen

Het kabinet besloot vlak voor de feestdagen dat iedere gedupeerde ouder in elk geval 30.000 euro krijgt en om dat zo snel mogelijk uit te keren. Die mededeling heeft ook tot een toeloop geleid van fraudeurs die het geld ook proberen binnen te harken. Het aantal gedupeerden dat zich heeft gemeld, is sinds de uitbreiding van de compensatie verdubbeld tot bijna 18.000.

Maar uit een eerste analyse van het ministerie van Financiën blijken daar veel gelukszoekers tussen te zitten. Ongeveer 20 procent is er al uitgevist, bijvoorbeeld omdat ze geen kinderen hebben of nooit kinderopvangtoeslag hebben gekregen. Maar het zal volgens Van Huffelen desalniettemin gebeuren dat er geld gaat naar mensen die er geen recht op hebben.

CDA-Kamerlid Omtzigt, die dit dossier mede aan het licht heeft gebracht, maakt zich zorgen om de ruime compensatie. „Die lijkt sympathiek”, zegt hij. Maar hij is ook bang dat er ’straks honderden, duizenden mensen zijn die onterecht dat geld krijgen’ en dat het aanleiding is voor nieuwe ophef.

’Onacceptabel’

Dat is precies de tendens die mede bijdroeg aan het ontstaan van de affaire, waarbij kabinet en Kamer na berichten over toeslagenfraude juist om een veel hardere aanpak van fraudeurs vroegen. Slaat de Kamer nu niet weer door de andere kant op, vraagt Omtzigt zich af: „De slinger gaat in deze Kamer van de ene kant naar nu de kant dat alles kan.”

Daarnaast vraagt het gros van de partijen zich af of de meest schrijnende gevallen, met de grootste ’schade’, langer op hun complete vergoeding moeten wachten omdat de herstelorganisatie zich eerst stort op het uitkeren van de 30.000 euro. „Ouders lopen vast in het moeras”, zegt SP-Kamerlid Leijten. „Ik vind het eigenlijk onacceptabel.”

De Kamer maakt zich ook zorgen of het kabinet wel de belofte waar kan maken dat alle ouders die zich gemeld hebben op 1 mei de 30.000 euro binnen hebben. „Mijn zorg is: halen we het nog?”, vraagt Van Weyenberg. PvdA-Kamerlid Kuiken is nog stelliger: „1 mei gaat toch nooit vliegen? Dan moeten we die conclusie toch ook op tafel leggen?”

Woede

Van Huffelen neemt het ook nog op voor de organisatie die de compensatie voor zijn rekening neemt en volgens een rapport ’onder hoogspanning’ staat door de hoge politieke en maatschappelijke druk op het dossier. „Ik denk niet dat het nog sneller kan”, zegt de staatssecretaris.

Ze wijst daarbij ook de Tweede Kamer terecht: „U maakt het als Kamer ook niet altijd even makkelijk voor de organisatie of mij.” Van Huffelen doelt op de constante vraag van de Kamer dat het herstel sneller moet, maar er anderzijds ook allerlei eisen aan worden gesteld. Dat zorgt voor woede bij Leijten: „Ik weet niet of ik moet lachen of huilen. Ik word er ontzettend boos van dat de staatssecretaris er een jij-bak van maakt.”