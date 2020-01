Prinses Margriet viert 77e verjaardag

De tante van koning Willem-Alexander neemt nog altijd publieke taken voor haar rekening. Zo bezocht ze vrijdag het Nederlandse team voor de Invictus Games, een paralympisch sportevenement voor militairen en veteranen. De prinses is erevoorzitter van het evenement dat in mei plaatsvindt in Den Haag.

Margriet is ook erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis, waarvoor ze nog veel in touw is. Vorige maand was ze aanwezig bij een bijeenkomst van de organisatie in Genève.

De verwachting is dat Margriet en Pieter later dit jaar naar Canada gaan, het geboorteland van de prinses, ter ere van de viering van 75 jaar vrijheid.